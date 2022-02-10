НАТО може розмістити бойові групи у Чорноморському регіоні

НАТО розглядає довгострокове розміщення бойових груп на зразок тих, що вже існують у країнах Балтії і Польщі, у Чорноморському регіоні, зокрема, у Румунії.﻿ Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції з прем’єром Британії Борисом Джонсоном, повідомляє Європейська правда.

Він наголосив, що НАТО це оборонний альянс і його мета – збереження миру, запобігання конфлікту і союзники це роблять спільними зусиллями.

За словами генсека, Альянс зараз робить багато речей одночасно.

"Передусім ми маємо збільшену присутність у східній частині Альянсу: з більшою кількістю військових, бойових груп, літаків, кораблів. Друге – ми підвищили готовність наших сил, які ми у разі потреби можемо підсилити. І, по-третє, зараз ми розглядаємо, де нам треба більш довгострокове розміщення у східній частині Альянсу. Сьогодні ми маємо бойові групи у країнах Балтії і Польщі. Але зараз ми розглядаємо розміщення подібних бойових груп у Чорноморському регіоні, у Румунії" , - заявив Столтенберг.

Як відомо, у відповідь на зміну безпекової ситуації керівники країн Альянсу на Варшавському саміті у 2016 році вирішили посилити військову присутність НАТО на східних кордонах блоку.

З того часу чотири багатонаціональні бойові групи, загальною чисельністю приблизно 4500 військовослужбовців, були розгорнуті у країнах Балтії та Польщі.