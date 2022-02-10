Укрзалізниця запускає новий маршрут

"Укрзалізниця" анонсує запуск нового дизель-поїзда за маршрутом Львів - Тернопіль - Чернівці - Коломия, заявили у прес-службі компанії, повідомляє УНІАН.

Зазначається, що поїзд курсуватиме з 28 лютого по буднях.

Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33 та прибуватиме в Коломию о 14:34. У зворотному напрямку, поїзд вирушатиме з Коломиї о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38 та прибуватиме у Львів о 23:27.