COVID-19 навіть у легкій формі підвищує ризик серцево-судинних захворювань

Вчені з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі з'ясували, що люди, які перехворіли на COVID-19 навіть у легкій формі, протягом від одного місяця до року після зараження схильні до підвищеного ризику розвитку хвороб серцево-судинної системи. Про це, з посиланням на дослідження у Nature Medicine, повідомляє Укрiнформ.

Автори статті проаналізували бази даних Міністерства у справах ветеранів США та отримали вибірку зі 153 760 осіб, які перехворіли на COVID-19. Також було набрано дві контрольні групи: 5 637 647 користувачів US Veterans Health під час пандемії та ще 5 859 411 осіб, інформацію стосовно яких збирали до пандемії.

Метою вчених було оцінити ризик настання смерті від серцево-судинних захворювань протягом 12 місяців як для загальної групи, так і для тих, хто лікувався від коронавірусної хвороби у стаціонарах, відділеннях інтенсивної терапії чи вдома.

Вчені дійшли висновку, що в перші 30 днів після зараження люди з коронавірусом схильні до підвищеного ризику розвитку хвороб серцево-судинної системи та небезпечних станів: цереброваскулярних захворювань, аритмії, ішемічної та не ішемічної хвороб серця, перикардиту, міокардиту, серцевої недостатності та тромбоемболії.

Ці ризики були очевидні навіть серед тих, хто не був госпіталізований під час гострої фази інфекції.

«Наші результати свідчать про те, що ризик серцево-судинних захворювань протягом одного року в тих, хто вижив після гострого COVID-19, є значним. Догляд за тими, хто пережив тяжку форму COVID-19, має враховувати увагу до серцево-судинних захворювань» , - заявили вчені.

Автори статті вважають, що найкращий спосіб запобігти тривалому COVID-19 та його незліченним ускладненням - це запобігти зараженню SARS-CoV-2.