У Білому домі прокоментували початок військових навчань РФ та Білорусі

Представниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон розцінює початок спільних російсько-білоруських військових навчань як дії, спрямовані на ескалацію. Про це вона заявила на останньому брифінгу, повідомляє Дзеркало тижня.

"Якщо ви подивіться на підготовку цих військових навчань - ми розглядаємо це як дії, спрямовані скоріше на ескалацію, ніж на деескалацію", - наголосила вона.

Псакі заявила, що у США викликає занепокоєння настільки велике скупчення військ РФ біля України.

Нагадаємо, 10 лютого в Білорусі розпочалися спільні військові навчання з РФ "Союзна рішучість – 2022". У Міноборони Росії стверджують, що відпрацювання має тривати до 20 лютого.