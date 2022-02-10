Ярославський вилетів до Лондона

Бізнесмен Олександр Ярославський, автомобіль з кортежу якого імовірно вночі збив насмерть людину, полетів із Харкова до Лондона, повідомляє Українська правда.

Крім того, стали відомі подробиці смертельної ДТП, імовірно вчиненого олігархом Олександром Ярославським. Телеграм-канал "Вести", посилаючись на свої джерела в МВС, повідомляє, що вчора, 9 лютого о 22:55 на 534+200 км, внаслідок чого той помер.

"Водій не встановлений і залишив місце ДТП. На місці правоохоронцями було знайдено номерний знак АХ0018ХО. За ним зареєстровано ТЗ, власником є юрособа ТОВ "Харків Палас" – готель у центрі Харкова, введений в експлуатацію Ярославським до Євро-2012", – пише канал .

Зазначається, що кінцевим бенефіціаром ТОВ "Харків Палас" є Олександров Артем Володимирович. Людина з такими ж даними була головою правління "Укрсиббанку", коли вона належала Ярославському.

Крім того, відомо, що прямо зараз олігарх намагається покинути Україну. Сьогодні вночі було зареєстровано чартерний рейс до приватного аеропорту Лондона. Прямо зараз чартер німецької компанії летить із Харків до Лондона.

За даними джерел УП, чартер із Польщі прилетів до Харкова о 12:50 та вилетів із Харкова о 13:50.

На його борту знаходяться Ярославський та його тесть Сергій Свентицький.

За даними Flightradar, літак рухається до аеропорту Фарнборо (Лондон, Великобританія).

А зараз управління Нацполіції в Харківській області заявило, що викликає на допит Олександра Ярославського.