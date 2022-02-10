Єрмак прибув до Берліна на зустріч політрадників "нормандської четвірки"
Глава Офісу президента Андрій Єрмак прибув до Берліна на зустріч політичних радників лідерів нормандського формату.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Прилетіли з українською делегацією до Берліна. Незабаром розпочнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів нормандського формату", - написав він.
Єрмак також зазначив, що під час візиту української делегації відбудеться низка важливих зустрічей. Зокрема, перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко проведе зустрічі з віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Хабеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свеней Шульце, а також із депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу.
Під час зустрічі планують обговорити фінансову взаємодію та підтримку, реалізацію проєктів двостороннього економічного співробітництва, розвиток транспортного потенціалу обох країн. Крім цього, у рамках діалогу з німецьким бізнесом планується обговорити подальшу двосторонню взаємодію у сферах розвитку "зеленої" енергетики та водної логістики, транспорту та торгівлі.
"Розраховуємо на конструктивний діалог та позитивні результати після всіх зустрічей. Україна – не сама, і ми жорстко відстоюватимемо власні інтереси", - зазначив Єрмак.
Також глава офісу президента анонсував брифінг за результатами переговорів. Він розпочнеться близько 20:00 у посольстві України у Німеччині. Однак час брифінгу може змінитися.