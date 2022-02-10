Купівля валюти залишається найпопулярнішим способом інвестування

Інвестиції у валюту — найбільш поширений спосіб вкладень серед українських містян. Про це свідчать дані опитування компанії Gradus, повідомляє Мiнфiн.

Згідно з даними соціологічного дослідження, 33% українців, які живуть у місті, інвестують у валюту. 12% вкладають у реальний бізнес або нерухомість. 11% опитаних інвестують у дорогоцінні метали, 9% у біткоїн та інші криптовалюти й лише 6% у акції.

У що інвестують українці / Інфографіка Gradus

Як використовують блокчейн-технології﻿

Більшість містян певною мірою обізнані про криптовалюту та блокчейн-інструменти, 5% їх використовують.

Найбільш поширені активності серед користувачів: володіння криптогаманцем, операції на криптобіржах та майнінг.