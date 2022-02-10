Індія скасувала обов'язковий карантин для туристів

МОЗ Індії переглянуло правила в'їзду в країну, скасувавши раніше введений обов'язковий тижневий карантин для всіх, повідомляє РИА Новости.

Крім того, в'їжджати без ПЛР-тесту, надавши лише сертифікат щодо вакцинації, зможуть громадяни 82 держав. Замість карантину потрібно займатися самоспостереженням і, у разі чого, ізолюватися.

"Всі мандрівники самостійно стежитимуть за своїм здоров'ям протягом 14 днів після прибуття. Якщо у них з'являться ознаки та симптоми, що вказують на COVID-19, потрібно негайно самоізолюватися та повідомити найближчий медичний заклад", – йдеться у переглянутих протоколах.

Також влада країни скасувала правило, за яким мандрівники з "країн ризику", де відмічені часті випадки зараження коронавірусом, повинні складати ПЛР-тест в аеропорту і чекати там його результатів. Новий порядок в'їзду діятиме з 14 лютого.

Низка раніше введених правил залишилася в силі. Зокрема, при заповненні анкети на онлайн-порталі Air Suvidha, окрім зробленого за 72 години до початку поїздки ПЛР-тесту, туристи мають надати інформацію про відвідувані країни за 14 днів до в'їзду до Індії.

На борт літака пасажири зможуть потрапити лише показавши заповнену на онлайн-порталі анкету і пройшовши вимірювання температури. Крім цього, після прибуття в Індію влада країни випадково вибере два відсотки від загальної кількості пасажирів на рейсі для проведення ПЛР-тестів.