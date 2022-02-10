Біло-червоний прапор у Дніпрі: Білорусь надіслала до МЗС ноту протесту

Біля будівлі міської ради Дніпра державний прапор Білорусі замінили на біло-червоно-білий, який нині використовує білоруська опозиція, повідомляє Ділова столиця.

У зв'язку із цим, посольство Білорусі в Україні надіслало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту із посиланням на відомство.

Білоруська сторона розглядає подію як "цинічний прояв недружнього ставлення до суверенної білоруської нації та акт державного вандалізму з боку влади України" , що грубо порушує основоположні принципи міжнародного права.

"Білоруська сторона вимагає повернення державного прапора Республіки Білорусь на місце його встановлення, принесення офіційних вибачень, проведення розгляду за фактом осквернення офіційних символів іноземної держави, інформування про його результати та вживання вичерпних заходів щодо недопущення повторення подібних фактів у майбутньому" , — наголосили в посольстві.

Мер Дніпра Борис Філатов на сторінці у Facebook заявив, що "у нас вільна країна" .

"Ми живемо у вільній країні, розумієте?.. Тому, коли місцева молодь за бюджет участі встановила у мерії флагштоки з прапорами національних громад, то вона має право ці прапори міняти так, як їй заманеться. Тим паче, що на відміну від нацистської та комуністичної символіки, біло-червоний-білий прапор не є забороненим в Україні. Тому молодь може вішати біля мерії будь-які прапори, які захоче. Хоч веселкові. Це її право" , — написав він.

Зазначимо, що режим Олександра Лукашенка вважає біло-червоно-білий прапор екстремістським.