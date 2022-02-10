Лікування COVID-19: "Молнупіравір" розподілений, "Ремдесивір" на черзі

В Україну прибуло понад 40 тисяч флаконів "Ремдесивіру", придбаного за кошти держбюджету. Його використовуватимуть у стаціонарному лікуванні пацієнтів із COVID-19, які входять до груп ризику.﻿ Про це, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я України, повідомляє Обозреватель.

Зазначається, що флакони дозовані по 100 мг. Це вже друга поставка препарату до нашої країни.

В Україну прибула велика партія "Ремдесивіру". Джерело: МОЗ

Ще наприкінці минулого року таких флаконів було закуплено понад 60 тисяч. 20 тисяч, які прибули напередодні, у січні, уже розвезено в регіони.

У МОЗ заявили, що препарат поки не продаватимуть в аптеках. Отримати його можна виключно за призначенням лікаря.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України розподілило в регіони 60 тис. курсів "Молнупіравіру" – іншого препарату для лікування COVID-19, повідомляють "Вести"﻿.

За словами першого заступника голови МОЗ, найближчим часом логісти почнуть доставляти його до закладів охорони здоров'я. Надалі надійдуть ще 240 тис. курсів, 75 тис. з яких прибудуть до України до кінця цього тижня.