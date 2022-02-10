Лікування COVID-19: "Молнупіравір" розподілений, "Ремдесивір" на черзі
В Україну прибуло понад 40 тисяч флаконів "Ремдесивіру", придбаного за кошти держбюджету. Його використовуватимуть у стаціонарному лікуванні пацієнтів із COVID-19, які входять до груп ризику. Про це, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я України, повідомляє Обозреватель.
Зазначається, що флакони дозовані по 100 мг. Це вже друга поставка препарату до нашої країни.
Ще наприкінці минулого року таких флаконів було закуплено понад 60 тисяч. 20 тисяч, які прибули напередодні, у січні, уже розвезено в регіони.
У МОЗ заявили, що препарат поки не продаватимуть в аптеках. Отримати його можна виключно за призначенням лікаря.
Крім того, Міністерство охорони здоров'я України розподілило в регіони 60 тис. курсів "Молнупіравіру" – іншого препарату для лікування COVID-19, повідомляють "Вести".
За словами першого заступника голови МОЗ, найближчим часом логісти почнуть доставляти його до закладів охорони здоров'я. Надалі надійдуть ще 240 тис. курсів, 75 тис. з яких прибудуть до України до кінця цього тижня.