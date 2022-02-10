Плюсова температура та мінімум опадів: погода 11 лютого

Завтра в Україні буде трішки прохолодніше, проте температура﻿ повітря все одно буде із позначкою "плюс". Сьогоднішнє тепло збережеться тільки у південних регіонах, де знову прогнозується до +11°С.

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У п'ятницю, 11 лютого, у північних, східних та частково західних (Волинській, Рівненській та Закарпатській) областях денна температура повітря очікується температура від +4°С до +7°С, на заході синоптики прогнозують від +6°С до +8°С, у центральній частині – від +7°С до +9°С. На півдні удень потеплішає до +11°С. Уночі в західних, центральних та південних регіонах обіцяють від 0°С до +3°С, на решті території країни – від -1°С до +1°С.

По всій України 11 лютого хмарно з проясненнями, без істотних опадів. У Харківській та Сумській областях очікується мокрий сніг, вдень на заході можливий невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві﻿ стовпчики термометрів покажуть від +5°С до +7°С вдень та від +1°С до +3°С вночі, вітер 7-12 м/с. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця.