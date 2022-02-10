Лукашенко заявив, що війни РФ із Україною не буде
Формальний голова Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що "гарячої" війни через Україну не буде. Про це, посилаючись на його прес-службу в четвер, 10 лютого, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.
"Я просто переконаний, що жодної "гарячої" війни не буде. Аж надто ми звикли до комфорту", – сказав Лукашенко.
При цьому він уточнив, що
"воювати не будемо" , але тільки
"якщо шалені якісь там нацики в Україні не влаштують провокацію" .
Водночас Лукашенко вважає, що потенційні противники
"промацують" Білорусь.
"Вони ж нас мацають: то вертоліт залетить, то літак, то безпілотник. Я вже не говорю про те, що там люди переходять через кордон і так далі. Тому не лише війна йде у засобах масової інформації та економічна війна проти нас розв'язана. Це гібридна війна", - сказав він.
Також Лукашенко вважає, що зараз надто багато говорять про військових.
"Усе на слуху. Військові, військові, військові. Може, кажуть, десь переборщили з цими військовими термінами", – зазначив Лукашенко.