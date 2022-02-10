Tesla відкличе 578,6 тисяч електромобілів

Американський виробник електромобілів Tesla відкличе 578,6 тисяч машин через проблеми зі звуковою системою, йдеться в релізі Національного управління безпеки руху на трасах США, повідомляє РИА Новости.

Відгуку підлягають деякі автомобілі марок Model S та Model X та Model Y 2020-2022 років випуску, Model 3 2017-2022 років випуску.

"Функція Boombox дозволяє відтворювати звук через зовнішній динамік під час руху автомобіля та може заглушувати звуки системи попередження про пішоходів", - пояснюється там же .

З початку лютого Tesla вже тричі відкликала електромобілі. Загалом виробник має намір відкликати 1,5 мільйона машин - спочатку через помилку в режимі автоводіння, потім проблем із сигналом ременя безпеки та з обігрівом лобового скла, а тепер і зі звуковою системою.

Американська компанія Tesla Motors була заснована в 2003 році як розробник та виробник електромобілів та технологій, пов'язаних з ними. Штаб-квартира знаходиться в Пало Альто, штат Каліфорнія. Крім електромобілів, компанія за власною технологією виробляє батареї та електродвигуни та продає іншим автомобільним компаніям, зокрема Toyota та Daimler.