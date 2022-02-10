Сальвадор випустить перші біткоін-облігації

Сальвадор завершить підготовку випуску перших біткоін-облігацій на $1 млрд до 15-20 березня, повідомляє ForkLog.

За оцінками міністра фінансів країни Алехандро Селайя, перепідписка на цінні папери становитиме «щонайменше $500 млн». Мінімальна покупка $100 і відсутність брокера при розміщенні дозволить розширити кількість потенційних інвесторів, зазначив чиновник.

Згідно з раніше представленим планом, купонна ставка складе 6,5% річних, термін погашення облігацій настане у 2032 році. Для покупки цінних паперів потрібно проходження KYC-процедур. Розміщення продають на сайдчейні Liquid Network від Blockstream.

Розрахунками з випуску займеться платформа для торгівлі токенізованими цінними паперами Bitfinex Securities. В рамках угоди остання допоможе уряду Сальвадора розробити нормативну базу для цифрових фінансових інструментів на базі блокчейну.

Згідно з прес-релізом, половину прибутку від продажу облігацій спрямують на розвиток інфраструктури майнінгу на геотермальній вулканічній енергії. Інші 50% – на покупку цифрового золота для державного трасту.

У МВФ висловили побоювання щодо ризиків, пов'язаних з біткоін-облігаціями Сальвадора. Організація неодноразово закликала державу відмовитися від криптовалюти як платіжного засобу.