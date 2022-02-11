Український автопром розпочав рік із низького старту

Напівпровідникова криза позначається і на українському автопоромі – кількість виготовлених легковиків значно зменшилась. Проте зросла кількість зібраних автобусів, повідомляє Укравтопром.

За попередніми даними, у січні 2022 року підприємства українського автопрому виготовили 389 од. автотранспортних засобів, що на 36% менше, ніж у першому місяці минулого року.

Легкових автомобілів за місяць було виготовлено 342 од., що на 41% менше, ніж торік.

У звіті щодо комерційних автомобілів, заявлено лише 3 авто (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року). Це на одну машину менше, ніж у січні минулого року.

Водночас автобусне виробництво продемонструвало зростання, закінчивши місяць з результатом 44 од. (+83%).