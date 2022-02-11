Ford представив нову версію всюдихода Bronco

Американська компанія Ford презентувала на автошоу нового представника сім'ї всюдиходів відродженої моделі Bronco, що відкрився в Чикаго. Новинка одержала назву на честь одного з американських національних парків – Еверглейдс, повідомляє Обозреватель.

Ford Bronco Everglades отримав розширений комплект аксесуарів, що роблять його ще функціональнішим. Серед ключових особливостей – є потужна лебідка і шноркель, які допоможе новинці безперешкодно штурмувати водні перешкоди.

Everglades може долати брід завглибшки 924 мм. Джерело: Ford

Зокрема, шноркель був розроблений та спроєктований фахівцями Ford самостійно. Він має легко замінні пластини для зміни напрямку забору повітря. На додаток до шноркеля були змінені вентиляційні отвори на передній та задній осях, роздавальній коробці та трансмісії, що дозволить Everglades долати брід глибиною 924 мм. Для порівняння, стандартний Bronco має цей показник – 851 мм.

Шноркель був розроблений та спроектований фахівцями Ford самостійно. Джерело: Ford

Bronco Everglades отримав у стандартній комплектації міцний складовий передній бампер від Ford Performance, лебідку Warn Zeon 10-S з тяговим зусиллям 4536 кг та синтетичним тросом довжиною 30 м. Також новинка оснащена оригінальними решіткою радіатора з глянсовим чорним написом Bronco, невеликою захисною дугою спереду, розширювачами колісних арок, підніжками та сталевими пластинами для захисту силового агрегату та підвіски на бездоріжжі. Доповнюють образ яскраві аплікації на передніх бічних панелях.

Everglades отримав передній бампер від Ford Performance та лебідку Warn Zeon 10-S з тяговим зусиллям 4536 кг. Джерело: Ford

Покупці зможуть замовити опційний пакет Sasquatch, до якого входять 17-дюймові диски з 35-дюймовими позашляховими шинами Goodyear. На даху встановили багажник для додаткової поклажі. У салоні з'явилися сидіння з вініловим оздобленням та прогумоване підлогове покриття, які легко миються після подорожі бездоріжжям.

У салоні з'явилися сидіння з вініловим оздобленням та прогумоване підлогове покриття, які легко миються після подорожі бездоріжжям. Джерело: Ford

Ford Bronco Everglades буде оснащуватися виключно 2,3-літровим чотирициліндровим двигуном EcoBoost потужністю 300 к.с. та 10-ступіневою автоматичною коробкою передач. Покупцям новинка буде запропонована у п'яти яскравих кольорах: Desert Sand, Eruption Green, Area 51, Shadow Black та Cactus Grey. Вартість стартує із $53000.