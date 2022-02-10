Нерозширення НАТО Росії ніколи не обіцяли — ексрадник Гельмунда Коля

Ексрадник із зовнішньої політики колишнього канцлера Німеччини Гельмунда Коля Горст Тельчик відкинув заяву президента Росії Володимира Путіна про нібито отриману Москвою в кінці Холодної війни обіцянку від НАТО не розширюватися на схід, повідомляє Новое время.

За його словами, він брав участь у всіх переговорах голови уряду ФРН із керівником СРСР Михайлом Горбачовим та міністром закордонних справ СРСР Едуардом Шеварнадзе.

"На жодному з етапів не було жодних обіцянок або обговорень розширення НАТО" , - сказав він.

Тельчик заявив, що єдиною умовою з радянської сторони було те, що після возз'єднання Німеччини на території колишньої НДР не повинно бути ні військ НАТО, крім Бундесверу, ні об'єктів НАТО.