Fitch слідом за суверенним знизив прогноз рейтингу "B" "Нафтогазу"

Fitch слідом за суверенним знизив прогноз рейтингу "B" "Нафтогазу"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило довгостроковий кредитний рейтинг дефолту емітента (РДЕ) НАК "Нафтогаз України" в іноземній валюті з "позитивного" на "стабільний", підтвердивши рейтинг на рівні "B", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідно до пресрелізу Fitch, зрівняння рейтингів НАК до аналогічного рейтингу України відображає сильні зв'язки компанії з державою.

Fitch також підтвердило автономний кредитний профіль (SCP) "Нафтогазу" на рівні "b-", який відображає волатильність його операцій після значного підвищення цін на газ, його здатність покривати потреби внутрішнього споживання та збирати дебіторську заборгованість в умовах слабкої економіки країни, а також валютні ризики.

Агентство очікує, що найближче погашення облігацій НАК буде забезпечено за рахунок наявних джерел зважаючи на відсутність дивідендних виплат та значно нижчі капіталовкладення.

Як повідомлялося, Fitch 6 лютого знизив прогноз щодо довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з "позитивного" на "стабільний" та підтвердив РДЕ на рівні "B".

"Очікування тривалішого періоду загострення напруженості у відносинах із Росією, підвищений ризик конфлікту, обмежені умови фінансування, помірний відтік капіталу та послаблення міжнародних резервів підвищили ризики зовнішнього фінансування з часу нашого попереднього огляду у серпні", - пояснює агентство своє рішення.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" і 50% + 1 акція ПАТ "Укрнафта"). Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрям постачання газу побутовим споживачам.

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