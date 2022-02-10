Fitch слідом за суверенним знизив прогноз рейтингу "B" "Нафтогазу"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило довгостроковий кредитний рейтинг дефолту емітента (РДЕ) НАК "Нафтогаз України" в іноземній валюті з "позитивного" на "стабільний", підтвердивши рейтинг на рівні "B", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідно до пресрелізу Fitch, зрівняння рейтингів НАК до аналогічного рейтингу України відображає сильні зв'язки компанії з державою.

Fitch також підтвердило автономний кредитний профіль (SCP) "Нафтогазу" на рівні "b-", який відображає волатильність його операцій після значного підвищення цін на газ, його здатність покривати потреби внутрішнього споживання та збирати дебіторську заборгованість в умовах слабкої економіки країни, а також валютні ризики.

Агентство очікує, що найближче погашення облігацій НАК буде забезпечено за рахунок наявних джерел зважаючи на відсутність дивідендних виплат та значно нижчі капіталовкладення.

Як повідомлялося, Fitch 6 лютого знизив прогноз щодо довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з "позитивного" на "стабільний" та підтвердив РДЕ на рівні "B".

"Очікування тривалішого періоду загострення напруженості у відносинах із Росією, підвищений ризик конфлікту, обмежені умови фінансування, помірний відтік капіталу та послаблення міжнародних резервів підвищили ризики зовнішнього фінансування з часу нашого попереднього огляду у серпні", - пояснює агентство своє рішення.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" і 50% + 1 акція ПАТ "Укрнафта"). Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрям постачання газу побутовим споживачам.