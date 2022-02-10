Глава МОЗ Віктор Ляшко виключив запровадження локдауну в Україні на тлі зростання захворюваності на коронавірус, повідомляє Новое время.

"Зростає кількість випадків, але не госпіталізацій. Локдауну не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, який передбачає червону зону. За наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно" , - зазначив він під час візиту до Полтавської області.

Ляшко додав, що як тільки в країні рівень вакцинації від коронавірусу досягне 70%, то можна буде забути про карантини.

В Україні захворюваність на коронавірус тримається на високому рівні. Минулого тижня було зафіксовано кілька антирекордів.

5 лютого виявили майже 44 тисячі інфікованих за добу – це найбільший показник за весь час пандемії.

Минулої доби виявили понад 41 тисячу випадків зараження.

У МОЗ зазначили, що штам Омікрон зафіксований у 20 областях України.