Вчені виявили область мозку, що відповідає за почуття ситості

Відчуття ситості та насичення після їди є здоровим і нормальним, однак механізм процесу насичення не зовсім зрозумілий науці, повідомляє 24 Канал.

Чому відкриття важливе

Вчені з Університету Аризони виявили область мозку та нейронні ланцюги, які відповідають за вираження насичення. Відкриття може допомогти вченим розробити терапію для лікування розладів харчової поведінки або контролю ваги.

Наразі існує 6 препаратів для контролю ваги, які схвалені Управлінням продовольства та медикаментів США – FDA, але вони часто мають побічні ефекти.

"Якщо будемо націлювати лікування на частину мозку, що відповідає за відчуття насичення, ми зможемо створювати методи лікування з меншою кількістю побічних ефектів," – зауважив провідний автор дослідження Хайцзян Цай.

Попередньо вчені пов'язували процес насичення з центральною мигдалиною мозку, яка також контролює страх, біль та інші сильні емоції. Але складність нейронів у цій частині мозку унеможливила подальші дослідження, відповідно, вчені не знали, куди сигнал йде далі.

У новій праці вчені показали, що після мигдалини сигнал прямує до нейронів, розташованих в області мозку, яку називають парасубталамічним ядром, або PSTh. Саме вона відповідає за відчуття насичення.

Як побачили це вчені

По-перше, вчені знали, що є гормон холецистокінін, який виділяється кишківником, аби дати сигнал мозку "я ситий". Вони також знали, що специфічні нейрони в мигдалині, які називаються дельта-нейронами, опосередковують ефект насичення, вимикаючи інші нейрони, що пригнічують центральну мигдалину.

Почуття насичення настільки важливе, що вчені сумнівається, що воно опосередковано лише в одній області мозку. Ймовірно, до цього процесу залучені кілька областей мозку.

Тож, PSTh, швидше за все, є лише однією частиною великої головоломки, яка контролює відчуття насичення.

Вчених наразі також цікавить роль емоцій у наших харчових звичках. Адже, деякі люди їдять під час стресу, а інші їдять менше.

Надалі команда планує визначити нейронні механізми, які контролюють їжу та контролюють емоції, і як вони взаємодіяти один з одним. Ці знання можуть допомогти розробити специфічні методи лікування.