Курочка теріякі з овочами: зробіть вечерю особливою

Курочка теріякі з овочами: зробіть вечерю особливою

Шукаєте ідеальне доповнення до гарніру з відвареного рису? Приготуйте курочку теріякі. Всього 20 хвилин й страва вже на вашому столі, повідомляє 24 Канал.

Курка теріякі з броколі – це дуже простий рецепт обіду чи вечері, приготований, без перебільшення, за 20 хвилин. Обов'язково приготуйте соус теріякі власноруч, так смачніше!

Рецепт курки теріякі

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:

  • 600 грамів курячих стегон без шкіри та кісток;
  • 1 столова ложка олії;
  • 1/4 склянки соєвого соусу;
  • 3 столові ложки цукру;
  • 3 столові ложки рисового винного оцту;
  • 2 столові ложки мірину;
  • 1 столова ложка кунжутної олії;
  • 2 чайні ложки подрібненого часнику;
  • зелена цибуля;
  • 4 склянки суцвіть броколі;
  • 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю змішана з 2 чайними ложками води.

Приготування:

  1. Наріжте м'ясо довільними шматочками.
  1. Розігрійте олію у великій сковороді та обсмажте курку.
  1. Окремо змішайте соєвий соус, цукор, оцет, мірин і кунжутну олію.
  1. Додайте часник до м'яса, обсмажте до легкого аромату (30 секунд).
  1. Влийте соус і варіть помішуючи, поки він не загусне (2 – 3 хвилини).
  1. Попередньо приготуйте броколі на пару. Додайте до страви і перемішайте.
  1. Посипте готову курочку теріякі дрібно нарізаною зеленою цибулею і подавайте страву до рису.

Смачного!

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