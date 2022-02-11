Курочка теріякі з овочами: зробіть вечерю особливою

Шукаєте ідеальне доповнення до гарніру з відвареного рису? Приготуйте курочку теріякі. Всього 20 хвилин й страва вже на вашому столі, повідомляє 24 Канал.

Курка теріякі з броколі – це дуже простий рецепт обіду чи вечері, приготований, без перебільшення, за 20 хвилин. Обов'язково приготуйте соус теріякі власноруч, так смачніше!

Рецепт курки теріякі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:



600 грамів курячих стегон без шкіри та кісток;

1 столова ложка олії;

1/4 склянки соєвого соусу;

3 столові ложки цукру;

3 столові ложки рисового винного оцту;

2 столові ложки мірину;

1 столова ложка кунжутної олії;

2 чайні ложки подрібненого часнику;

зелена цибуля;

4 склянки суцвіть броколі;

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю змішана з 2 чайними ложками води.

Приготування:

Наріжте м'ясо довільними шматочками.

Розігрійте олію у великій сковороді та обсмажте курку.

Окремо змішайте соєвий соус, цукор, оцет, мірин і кунжутну олію.

Додайте часник до м'яса, обсмажте до легкого аромату (30 секунд).

Влийте соус і варіть помішуючи, поки він не загусне (2 – 3 хвилини).

Попередньо приготуйте броколі на пару. Додайте до страви і перемішайте.

Посипте готову курочку теріякі дрібно нарізаною зеленою цибулею і подавайте страву до рису.

Смачного!