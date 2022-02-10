Поліція закрила справи братів колишнього мера Кривого Рогу

Слідчі закрили кримінальні справи за фактом загибелі братів колишнього мера Кривого Рогу Костянина Павлова — Андрія та Бориса Павлових, повідомляє Ділова столиця.

Про заявила речниця Криворізького районного управління поліції Оксана Лєсонєн.

Правоохоронці не знайшли складу злочину.

"Кримінальні справи закриті на основі статті 284 Кримінально-процесуального кодексу України у зв’язку з тим, що було встановлено відсутність у діянні складу кримінального правопорушення" , — повідомила Лєсонєн.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим у власному будинку у селі Вільне 15 серпня 2021 року. На місці події було виявлено мисливську рушницю.

Пізніше стало відомо про смерть рідного брата Костянтина Павлова – Андрія, а 10 листопада 2021 року було знайдено повішеним двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Бориса.