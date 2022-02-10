Американський конкурент Booking йде з українського ринку

Сервіс бронювання готелів Hotels.com припиняє роботу в Україні з 1 квітня, повідомляє Новое время.

Сервіс бронювання готелів Hotels.com припиняє роботу на території України та не приймає бронювання на дати після 31 березня цього року. Відповідні повідомлення від компанії почали публікувати користувачі у соцмережах.

У повідомленні компанії також йдеться, що всі акаунти пов'язані з вебсайтом та програмою Hotels.com в Україні будуть закриті 1 квітня 2022 року.

" Оскільки ви користуєтеся сервісом Hotels.com, повідомляємо вам, що 1 квітня 2022 року ми закриємо всі акаунти мандрівників, пов'язані з вебсайтом та програмою Hotels.com в Україні" , — йдеться у повідомленні, яке отримали користувачі сервісу.

Водночас у компанії зазначили, що вже створені бронювання залишаються дійсними, проте зміни до них можна внести лише до 31 грудня 2022 року.

Інфографіка: @eugene_fcdd via Twitter

Користувачам, яким знадобиться бронювання після цієї дати, в Hotels.com пропонують звернутися до компанії за телефоном.

На початку лютого російське видання vc.ru писало, що сервіс закривається у РФ з 1 квітня 2022 року.

Сервіс Hotels.com був заснований у 1991 році у США. Має 85 сайтів 34 мовами, в базі сервісу 325 тисяч готелів для бронювання в 19 тисячах місць.