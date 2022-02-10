Росія найняла групу українців для провокацій на території РФ

У СБУ заявили, що викрили українців, які на замовлення російських спецслужб планували провокації проти населення Росії, повідомляє Новое время.

Як пзаявили у пресслужбі СБУ, Росія могла використати провокацію як виправдання подальшого тиску на Україну.

За даними Служби безпеки, російські спецслужби завербували трьох «виходців із кримінальних кіл», мешканців Київської області. Їм доручили сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній, які мали виїхати в Росію за підробленими документами. Перша група планувала виїхати найближчим часом.

"Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю докладну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли $4 тис. кожному. Куратори запевнили „тітушок“, що після виконання завдання їх відправлять додому. Але, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання" , — заявили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали організаторів та їхніх спільників у Києві та області. Двоє з них працюють тренерами у спортклубах контактних єдиноборств і «неодноразово залучалися проросійськими силами для провокацій та замовних протестних акцій у різних регіонах України».

Відкрито кримінальну справу за ст. 111 (держзрада).