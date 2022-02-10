Путін пояснив свої слова про "терпи, моя красуня"
Президент Росії Володимир Путін пояснив свої слова «терпи, моя красуне» на адресу України. Він наголосив, що це «не мало жодного особистого виміру», повідомляє Новое время.
Під час спільного брифінгу з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим він наголосив, що нібито ніколи не переходив на особистості.
"Ви знаєте, це не мало жодного особистого виміру, маю прямо сказати. Я за довгі роки у своїй роботі ніколи не переходив на особистості. Повторююсь, це не мало жодного особистого виміру", - заявив він.
Путін також пояснив, що його слова стосувалися домовленостей між Україною та Росією.
"Питання лише у тому, коли ми від глави держави чуємо такі коментарі: щось там подобається, а щось не подобається у фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами з погляду безпеки. Мені здається, що це не той формат… Якщо держава прийняла на себе певні зобов'язання, то це потрібно виконувати, думати та домовиться, як це зробити", — підсумував він.
7 лютого під час спільного брифінгу з Макроном у Москві Путін заявив, що Зеленський має виконати українські зобов'язання, подобається йому це, чи ні.
"Іншої альтернативи просто немає. У Києві то кажуть, що дотримуватимуться, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний (Зеленський - ред.) нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається - терпи, моя красуне! Треба виконувати! Інакше ніяк", - заявив Путін.
«Перебір невеликий»
Президент України Володимир Зеленський назвав «перебором» слова Путіна «терпи, моя красуне».
"Справді, є речі, з якими не посперечаєшся з президентом РФ, Україна справді красуня. Щодо того, що він каже, що вона „моя“, мені здається, що це перебір невеликий", — сказав він на прес-конференції в Києві 8 лютого за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.