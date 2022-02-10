"Будь-яку дискусію з ФОПами закінчено і крапка" - Гетманцев

На сьогодні дискусія з ФОПами, які протестують проти введення касових апаратів неможлива, повідомляє УНІАН.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Коментуючи мітинги ФОПів під стінами парламенту, Гетманцев зазначив, що влада не має наміру йти на поступки підприємцям.

"Ніхто нічого не очікує. Система запрацювала з 1 січня 2022 року. Це вирішене питання. Реформа пройшла і крапка. Ніхто нічого не обговорює" , - заявив Гетманцев.

Він також нагадав, що дискусію на цю тему вже давно завершено.

"Будь-яку дискусію про те вводити чи не вводити було завершено десь 1,5 роки тому. Я на сьогодні взагалі не вважаю її предметною, тобто вона з-поміж таких дискусій: треба платити податки чи не треба, потрібно вакцинуватися або не потрібно. Для мене секта антиРРО та антивакцинаторів - це одне і те ж саме. Вони навіть виходять разом. Це схожі за своєю ідеологією структури" , - заявив Гетманцев.

Він також зазначив, що, на його думку, акції протесту, на які виходять підприємці, фінансуються зацікавленими особами.