Валютний ринок четверга: підсумки дня

У четвер спокійна торгівля на міжбанківському валютному ринку закінчилася різким зльотом котирувань безготівкового долара. Причина поки що незрозуміла

Цілий день на ринку не відбувалося нічого, що дозволило б припустити подібний кінець дня. При явному перевищенні числа продавців над покупцями протягом усієї торгової сесії котирування продовжили зниження, досягнувши кінця активної фази торгів 27,83 гривень на купівлі та 27,85 гривень на продажу. Національний банк третій день не з'являвся над ринком, обмежившись роллю спостерігача.

Закрили основну фазу торгів четверга на 8 копійок на купівлі та продажу нижче, ніж у середу.

Проте цим усе не завершилося. Буквально після 16 години портал «Курс України» отримав інформацію про підвищену активність на міжбанківському валютному ринку, де о 15:30 стартували торги в режимі ТОМ (з розрахунками завтрашнім числом). У звичайні дні в цьому режимі відбувається не більше 10 угод на загальну суму до 5-6 млн доларів. Але сьогодні активність покупців настільки зашкалювала, що вже до 17-ї години котирування злетіли до 27,98 гривень на купівлі, а цінник на продажу піднявся вище 28 гривень до 28,04-28,05 гривень. Останні угоди пройшли за ціною 28,05 гривні.

Це може бути пов'язано з інсайдом, що просочився, з берлінської зустрічі представників глав держав – учасників «Нормандської четвірки», яка почалася саме після 16 години.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 зріс на 29,7 млн. порівняно з середою і склав 204,7 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,8896 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,8896 гривень. Офіційний курс долара на 11 лютого встановлено на позначці 27,8756 гривні за долар, зниження на 10,39 копійок.

встановлено на позначці 27,8756 гривні за долар, зниження на 10,39 копійок. Офіційний курс євро на 11 лютого встановлено на позначці 31,8785 гривні за євро, зниження на 11,75 копійок.

Вкрай динамічно сьогодні змінювалася ціна готівкового долара. Зранку столичні оптові обмінники почали продавати його за 27,96-27,97 гривень; на обід цінник знизили до 27,90-27,92 гривень. Однак надвечір, миттєво відреагувавши на незвичну ситуацію на міжбанки, і банки, і оптові обмінні пункти дружно почали піднімати цінник на продаж долара. Станом на 17:00 у Києві готівкового «американця» продавали за ціною від 27,98 гривень та вище. Тобто, готівковий долар, хоч і виріс, але знову виявився дешевшим за безготівковий.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:15 - 1,1481 долара, і зростання продовжується. Сьогодні євро спочатку різко впав до позначки 1,1376, відреагувавши на опубліковані в США дані щодо інфляції, що показали рекордне зростання цін за останні 40 років, а після 16:30 різко пішло вгору і за півтори години зросло більше, ніж на 100 пунктів. Готівковий євро у Києві вранці продавали по 31,90-31,92 гривні; на обід цінник опустили до 31,87-31,88 гривень. До вечора на сильне зростання євро на FOREX наклався стрибок долара до гривні, в результаті готівковий євро знову перетнув позначку 32 гривні.

Російський рубль, більшу половину дня, що торгувався у вузькому діапазоні 74,60-74,85 руб/$, після 15 годин спочатку різко виріс до 74,40 руб/$, а потім так само різко впав до 74,80 руб/$. Схоже, різкі рухи на світових ринках не пройшли для нього безвісти. Готівковий рубль в Україні поки що ніяк не відреагував на те, що відбувається. У Києві його продавали по 3,71-3,73 гривні за 10 рублів.