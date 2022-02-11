Найбільша криптобіржа інвестувала 200 млн доларів у Forbes

Найбільша криптовалютна біржа у світі Binance інвестує 200 млн доларів у журнал Forbes, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що кошти допоможуть Forbes реалізувати свій план злиття з публічною компанією (SPAC) у першому кварталі.

При цьому, Binance стане одним із 2 найбільших власників Forbes після його лістинга (він буде зареєстрований на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером "FRBS").

За даними джерел видання, Binance отримає також 2 місця із 9 у раді директорів Forbes.

Forbes був заснований більше століття тому Стівом Форбсом. У 2014 році Forbes, відомий своїм флагманським журналом, продав 95% акцій гонконгській компанії Integrated Whale Media за 475 мільйонів доларів.

Також Forbes відомий своїми щорічними рейтингами найбагатших бізнес-магнатів світу.