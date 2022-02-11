Термін придатності шин: скільки років можна експлуатувати гуму

Виявляється, у автомобільних шин теж є свій строк придатності. Старі шини втрачають свої властивості і вже не так впевнено тримаються за дорогу, повідомляє 24 Канал.

Термін придатності шин - це відрізок часу, коли компанія-виробник гарантує відповідність характеристик заявленим позначенням. Протягом цього терміну їх можна використовувати без будь-яких обмежень і побоювань за безпеку пересування.

Що впливає на термін придатності покришок

Вік гуми можна визначити за частиною коду DOT, що позначає дату виробництва, він вказується на будь-якій шині. Стандартно вона представлена у вигляді чотиризначного числа:

Ці покришки були вироблені на 13 тижні 2011 року

Перші 2 цифри - тиждень виробництва (відраховується від початку року).Інші 2 цифри - рік виробництва, точніше останні 2 цифри року. Наприклад, частина коду DOT формату 1013 позначає, що покришки були вироблені на 10 тижні 2013 року.

Більшість виробників рекомендують оновлювати шини через 6-7 років експлуатації. Навіть при нормальному стані протектора гума до цього часу втрачає велику частину своїх фізичних і хімічних властивостей, а це безпосередньо впливає на безпеку під час руху.

Термін придатності може бути різним у залежності від виробника і швидкісного режиму:

ZR. Шини, призначені для пересування 240 км/год і вище. Термін придатності - 6 років.

H. Верхній поріг швидкості дорівнює 210 км/год, термін - до 5 років.

S. Допустима швидкість - до 180 км/год, термін - 4-5 років.

Якщо до кінця сезону ви виявили, що термін придатності покришок закінчується, то до наступного сезону необхідно придбати новий комплект. У випадку зимової гуми варто запланувати покупку на літо, оскільки в не сезон вартість шин, як правило, трохи нижча. Добре заощадити можна також в кінці сезону, коли виробники розпродають залишки.