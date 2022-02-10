Білоруські МАЗ та БелАЗ вийшли із засновників своїх українських "дочок"

Білоруські МАЗ та БелАЗ вийшли зі складу засновників своїх українських дочірніх компаній, повідомляє Новое время.

Мінський автомобільний завод (МАЗ) вийшов зі складу засновників та бенефіціарів української компанії Торговий дім МАЗ-Україна, зареєстрованої 19 травня 2010 року у Києві.

Замість МАЗу до складу засновників української « Дочки» компанії увійшли ВАТ Мінський завод автоматичних ліній ім. Петра Машерова ( 99% акцій) та Жодинський завод важкого штампування ( 1% акцій). Обидва ці підприємства входять до складу холдингу БЕЛАВТОМАЗ разом із Мінським автомобільним заводом.

Як пише видання з посиланням на дані українського держреєстру, кінцевим бенефіціаром української доньки МАЗу є Держкоммайно Білорусі, оскільки воно має частку в обох нових засновниках МАЗ-Україна.

Зазначається, що зміна власників та бенефіціарів тепер дозволяє МАЗ-Україна брати участь у тендерах на постачання пасажирських, вантажних та спеціальних автомобілів, що проводяться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Проти білоруського МАЗ із червня 2021 року запроваджено санкції Євросоюзу. Україна у свою чергу із санкціями щодо білоруських підприємств ще не визначилася.

У свою чергу, БелАЗ постачає техніку в Україну в основному через українську компанію Промагролізинг-Україна.

Це українська донька білоруської компанії Промагролізинг, основним акціонером якої є Банк розвитку Республіки Білорусь. Також компанія має сервісну мережу з обслуговування своєї техніки в Україні.

Як пише Радіо Совбода, з липня 2021 року компанія вийшла зі складу засновників та бенефіціарів найбільшого в Україні сервісного центру Сервісний торговельно-логістичний центр БЕЛАЗ УКРАЇНА. Цей центр не лише надає послуги, а й має право на продаж техніки Білоруського автомобільного заводу.

На даний момент засновником цієї компанії є УК Лідсельмаш Холдинг ( 100% акцій), бенефіціаром якого є Мінпромторг Білорусі.

Також БелАЗ вийшов зі складу засновників компанії СХІД-БЕЛАЗ-СЕРВІС, яка займається продажем запчастин та ремонтом техніки. З липня минулого року засновником компанії є Лідсільмаш.

Нагадаємо, що у червні 2021 року Євросоюз ввів санкції щодо більшості експортерів нафтопродуктів, добрив та продукції машинобудування. Це основні сфери товарообігу між Україною та Білоруссю. Україна ще не ухвалила рішення щодо приєднання до європейських санкцій.