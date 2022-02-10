Трамп іноді змивав документи в унітаз - журналісти

Співробітники Білого дому підозрюють, що експрезидент США Дональд Трамп періодично змивав документи в унітаз, повідомляє Новое время.

Про це розповіла СNN.

За словами журналістки New York Times Меггі Хаберман, яка пише книгу про Трампа Confidence Man, співробітники Білого дому знаходили безліч змитих в унітаз паперів із друкованим текстом, коли чинили забитий особистий туалет президента США.

"Я дізналася, що персонал у резиденції Білого дому періодично виявляв, що унітаз забитий, інженер повинен був приходити та лагодити його, а те, що інженер знаходив, було грудками, знаєте, мокрого паперу, що злипся, з друкованим текстом" , — сказала вона.

Хаберман підкреслює, що це могли бути особисті нотатки Трампа чи будь-які інші документи, але не туалетний папір.

"Ми всі знаємо, як він ставився до документів у Білому домі. Декілька років тому ми дізналися, що Трамп рвав папери на шматочки та персоналу доводилося склеювати документи назад" , - повідомила Хаберман.

Вона додала, що це був не поодинокий випадок: персонал періодично знаходив грудки паперів із текстом в унітазі та трубах, розташованих в особистій туалетній кімнаті президента.

Трамп назвав слова Хаберман "категорично невірними і просто придуманими репортером, щоб привернути увагу до переважно вигаданої книги".