Кросовер ЗАЗ Перемога виявився російським фейком

Інформація про випуск на Запорізькому автомобільному заводі нового кросовера не підтвердилась. Розповсюдженні у Мережі зображення виявились фейком, повідомляє ТопЖир.

Видання дізналося достовірні факти про новий кросовер ЗАЗ Перемога, про появу якого останніми днями активно пишуть ЗМІ та говорять у соцмережах та пабліках.

Перше, що треба сказати - інформацію про майбутній випуск нової моделі ZAZ активно тиражують російські сайти. І є підозра, що інфопривід вони вважали за гідне розкручування через назву моделі – Перемога. Такий собі легкий тролінг, який водночас навряд чи має негативний вплив на Запорізький автомобільний завод.

До речі, це вже вдруге за 2021-2022 рр., коли у РФ обговорюють (якщо не обсмоктують) тему поява нових українських авто. Минулого разу активно розповсюджувався фейк про кросовер ЗАЗ Одеса.

Цього разу об'єктом обговорення стали рендери незалежного автомобільного дизайнера, які одразу пішли в маси. Йдеться про неіснуючий кросовер ЗАЗ Перемога, яке нібито буде побудовано на базі моделі Venucia V-Online. Venucia – це бренд, створений компаніями Nissan та Dongfeng для випуску авто для китайського ринку. Російські ЗМІ навіть вказують на приблизну вартість ЗАЗівської новинки (близько 20 тисяч доларів) і пишуть, що автомобіль вийде на ринок у 2022–2023 роках.

Як же справи насправді? З цим питанням журналісти звернулися до корпорації УкрАВТО, якій належить Запорізький автомобілебудівний завод. Таку відповідь ми отримали від прессекретаря УкрАВТО Дмитра Скляренка:

“Незалежні дизайнери-експерти вже не вперше таким чином створюють фейкові новини. Якщо на ЗАЗ будуть вироблятися нові моделі авто, про це компанія буде повідомлено офіційно”.