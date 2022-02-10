У Харкові померла невістка Кернеса

Померла Яна Кернес – дружина старшого сина покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, Кирила, повідомляє Ділова столиця.

За непідтвердженою інформацією, причиною смерті стали інсульт та онкологія.

У Кирила Кернеса та Яни двоє дітей – дочка Кіра та син Лука.

Про інші деталі особистого життя сім'ї інформації небагато. Відомо, що Яна Кернес працювала нотаріусом і заробляла втричі більше за чоловіка, який обіймав до депутатства посаду першого заступника директора КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації".

Також, судячи з декларації Кирила Кернеса, яку він подавав у 2021 році як депутат облради від блоку "Успішний Харків", у його власності знаходяться дві квартири та нежитлові приміщення у Харкові, у дружини Яни – три квартири, також у Харкові.

У декларації Кирило Кернес зазначив, що є власником двох автомобілів: ВАЗ 21104 2006 року випуску та ГАЗ М20 1957 року випуску, а його дружина Яна Кернес володіє Porsche 911 – 2003 року випуску та Mercedes-Benz GLS 350d – 2003 року випуску.