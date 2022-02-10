Україна не просить нічого, окрім світу - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що Лондон готує пакет жорстких санкцій проти Росії та надає військову підтримку ЗСУ, щоб запобігти військовому вторгненню РФ в Україну, повідомляє Новое время.

"Україна нічого не просить, окрім миру та суверенітету, можливості обирати свою долю, та шукати свої альянси, як і будь-яка незалежна держава" , — заявив він у відео зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі, опублікованому в Twitter.

Джонсон уточнив, що Лондон готує дуже жорсткий пакет економічних санкцій, які готові до автоматичного застосування, «коли перший чобіт російського солдата перетне суверенну територію України».

"Ми працюємо над зміцненням східних кордонів НАТО зі значною кількістю військ, кораблів і літаків Сполученого Королівства, які розташовуються скрізь у країнах східних кордонів НАТО" , - сказав він.

Він нагадав, що Британія продовжує надавати підтримку ЗСУ.

"Йдеться не лише про 22 тисячі українських військових, підготовлених у рамках британської місії Orbital, а й про надання українським Збройним силам двох тисяч протитанкових комплексів NLAW" , — наголосив він.

Прем'єр Британії також закликав країни Заходу бути єдиними та рішучими для протидії агресії РФ.