Україна отримає $300 млн кредиту від Світового банку

Світовий банк надасть Україні 300 мільйонів доларів кредиту на проведення термомодернізації в містах, повідомляє УНІАН.

Про це під час зустрічі домовились міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов з регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі.

"Сьогодні ми обговорюємо старт нового проекту - 300 мільйонів доларів буде виділено на проведення енергоефективних заходів в Україні. Завдяки цьому міста зможуть отримати більше ресурсів на термомодернізацію шкіл, садочків, систем теплопостачання, а також забезпечення вуличного освітлення" , - стверджує міністр Олексій Чернишов.

Зазначається, що станом на кінець 2021 року спільні проєкти Мінрегіону та Світового банку дали можливість скоротити споживання природного газу більш ніж на 27 мільйонів кубометрів, викиди вуглекислого газу (CO2) - на понад 45 тисяч тонн на рік, а також заощадити понад 26 гігаватів енергії.

За словами регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи, технічні процеси з підготовки до реалізації нового проєкту банку з муніципальної енергоефективності у тісній співпраці з Мінрегіоном мають завершитися наприкінці весни 2022 року.