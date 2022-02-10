США назвали морські "навчання" РФ біля берегів України економічною війною

Посольство США заявляє, що під приводом військових навчань РФ обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенитет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України. - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 10, 2022

"Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України", - йдеться у повідомленні посольства США у Twitter.

Як повідомлялося, РФ оголосила закритими для судноплавства два райони Чорного моря та один в Азовському морі на період з 13 по 19 лютого для проведення військових навчань.

У Міністерстві закордонних справ України назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна з охоплення площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".

"Йдеться про суттєве та необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, насамперед торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України", - наголошується в заяві МЗС.

У Військово-морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського та Чорного морів у зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрілянину.

Адміністрація морських портів України (АМПУ) повідомила, що рух суден до морських портів України в Азовському морі буде заблокований на період навчань, оскільки можливий лише з відхиленням від рекомендованих шляхів, відповідно, з обмеженнями щодо осаду.