Медики знайшли взаємозв'язок зайвої ваги та антитіл до коронавірусу

Перехворілі на COVID-19 пацієнти з ожирінням краще захищені від повторного зараження коронавірусом, заявили вчені ізраїльського медичного центру «Шиба», повідомляє Лента.Ру.

Медики представили своє дослідження на Європейському конгресі клінічної мікробіології та інфекційних захворювань у Лісабоні. Вони пояснили, що кількість антитіл з часом падає як у хворих, так і у вакцинованих. У раніше інфікованих показники антитіл виглядали набагато краще, ніж у тих, хто отримав щеплення.

"Якість антитіл збільшується після зараження, але не після вакцинації" , - уточнили вони.

Крім того, експерти знайшли взаємозв'язок зайвої ваги і антитіл: пацієнти, які перехворіли на коронавірус і страждають від ожиріння, виявилися більш стійкими до повторного зараження. Вони мають «вищу і стійку імунну відповідь, захист» порівняно з пацієнтами з нормальною вагою.

Пацієнти з індексом маси тіла 30 або вище мали переваги над тими, хто страждав від зайвої ваги менше.