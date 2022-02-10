Київ не звертався до Тбілісі з вимогою передати Саакашвілі Україні

Українська сторона не зверталася до Тбілісі з проханням чи вимогою передати їй затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який нині є українським громадянином, заявив голова панівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Саакашвілі - головний біль для українців, звичайно ж, менший (ніж для Грузії), оскільки там у нього немає такого ресурсу - тут він вождь опозиції, там він не вождь опозиції, але все ж таки і для них він головний біль. Виходячи з цього, жодного інтересу навіть не видно з українського боку, щоб вони попросили нас передати їм Саакашвілі" , - заявив Кобахідзе у четвер увечері в ефірі грузинського телеканалу "Палітраньюс".

При цьому лідер

"Грузинської мрії" зазначив, що Саакашвілі останні роки, коли керував опозицією з Києва, був "постійним джерелом поляризації та деструкції". "Перебуває у в'язниці - заспокоїлася країна" , - зазначив Кобахідзе.

На його думку, на сьогодні політична ситуація в Грузії набагато спокійніша і менш напружена, ніж була ще кілька місяців або рік тому.