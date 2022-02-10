Росія скасувала перекриття Азовського моря під час проведення військових навчань

Журналіст Андрій Клименко опублікував інформацію про те, що Росія зняла обмеження на судноплавство у Азовському морі, в зв'язку із проведенням військових навчань, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це він написав у фейсбуці, оприлюднивши відповідний документ, надісланий Росією українському Центру навігаційно-гідрографічної інформації.