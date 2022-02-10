Росія скасувала перекриття Азовського моря під час проведення військових навчань

Росія скасувала перекриття Азовського моря під час проведення військових навчань

Журналіст Андрій Клименко опублікував інформацію про те, що Росія зняла обмеження на судноплавство у Азовському морі, в зв'язку із проведенням військових навчань, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це він написав у фейсбуці, оприлюднивши відповідний документ, надісланий Росією українському Центру навігаційно-гідрографічної інформації. 

"Морські новини про перекриття Азовського моря. Без коментарів. Все підкреслено. Працюємо", - підкреслив Клименко.
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