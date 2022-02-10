Венедіктова прокоментувала "перевезення" з ОГ у Києві документів до Львова

Венедіктова прокоментувала "перевезення" з ОГ у Києві документів до Львова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала інформацію про нібито перевезення з установи у Києві документів до Львова, повідомляє УНІАН.

Про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу".

"Я працюю в штатному режимі, мої заступники працюють в штатному режимі. І, звичайно, всі правоохоронці в Україні працюють в штатному режимі на благо держави", - сказала вона.

Генпрокурор також запевнила, що правоохоронні органи "завжди готові до різного розвитку подій".

"Але чи на часі сьогодні такий розвиток, я як людина, яка в цій країні обізнана, і маю високий ступінь доступу до таємної інформації, хочу запевнити всіх громадян України, що на сьогодні у нас таких загроз немає", - заявила Венедіктова.

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