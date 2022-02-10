Діяльність Медведчука почали фіксувати ще в 2016

Українські правоохоронні органи почали документувати діяльність нинішнього нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука ще в 2016 році. Тоді це проводилося в рамках контррозвідувальної справи, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі програми "Право на владу".

За її словами, ця справа починалася ще в 2016 році. Вона також припустила, що вище керівництво України і СБУ могло не знати про те, що органи ретельно фіксують всі контакти Медведчука.

"У рамках контррозвідувальної справи це все відбувалося. І потім цим матеріали вже стали матеріалами, належним чином легалізованими в рамах кримінального провадження" , - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, Медведчука підозрюють у державній зраді і пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". За даними слідства, він може бути причетний до організації незаконної схеми поставок вугілля з окупованого Донбасу та фінансування бойовиків.

По цій справі народний депутат залишається під домашнім арештом. У провадженні також фігурують колишній президент Петро Порошенко та екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.