ДТП з машиною Ярославського: звільнено начальника поліції

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Причина - спроба слідчих сфальсифікувати справу про смертельну ДТП з машиною бізнесмена Олександра Ярославського, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це написав у Facebook Монастирський.

"Щойно ухвалив рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальшування справи про ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського" , - повідомив міністр.

За його словами, сьогодні слідчі місцевої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру на водія машини Ярославського, який заявив, що нібито він був за кермом автомобіля на момент смертельної ДТП.

"Однак уже сьогодні стало відомо, що ця людина знаходилася під час ДТП в іншому місці. Через спроби приховати цей злочин та надання свідомо хибних показань справу має бути передано до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об'єктивного розслідування" , - додав Монастирський.

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