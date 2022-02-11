Швеція щорічно інвестуватиме в Україну близько €22 млн

Швеція не має планів щодо постачання зброї Києву, проте уряд підтримає проведення реформ в Україні, виділяючи щороку на ці цілі по 22 мільйони євро протягом семи років.﻿ Про це заявила міністр з питань міжнародного розвитку та співпраці Швеції Матільда Ернкранс, повідомляє Новое время.

Щодо постачання зброї Україні вона зазначила, що у Швеції дуже суворі правила та контроль за експортом зброї. При цьому Ернкранс заявила, що за часи незалежності України Швеція надала допомоги на 400 мільярдів євро. Також Швеція виділила 5 млн. євро для фонду Партнерство за сильну Україну, призначені для відновлення Донбасу.

На тлі стягування російських військ до кордонів України Швеція підтримала Київ і закликала РФ знизити напруженість, пригрозивши сильною реакцією у разі подальшої агресії. Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерсон заявила, що країна не погоджується з вимогами Кремля щодо «гарантій безпеки».