Директор ГБР про "вугільну справу": скоро почуєте нові імена

Директор Державного Бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов анонсує появу нових фігурантів у "вугільній справі", фігурантами якої зараз є п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко та народний депутат України (фракція "ОПЗЖ") Віктор Медведчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Було пред'явлено підозру… чотирьом особам на чолі з Медведчуком та Порошенком. Хочу повідомити українцям, що незабаром ви почуєте нові імена та прізвища", - сказав Сухачов у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, наразі матеріали кримінального провадження становлять понад 120 тисяч сторінок документальних матеріалів.

"Це допити, матеріали банківської справи із фінансових установ… розсекречена інформація із засідань РНБО, матеріали, які ми отримали у рамках кримінального провадження від Кабінету міністрів, від офісу президента, розвідувальних органів", - розповів Сухачов.

Директор ГБР додав: " Завершальна стадія (розслідування справи), як нам визначив суд – кінець серпня 2022 року ".

За його словами, за потреби слідство проситиме про продовження терміну досудового розслідування.