ДТП з авто Ярославського: водію оголосили про підозру

Водієві фінансово-промислової групи DCH, якою володіє бізнесмен Олександр Ярославський, оголошено про підозру у скоєнні смертельної ДТП, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко з посиланням на "Укрінформ".

"Водію оголосили підозру за ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 (порушення правил дорожнього руху; залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини)" , — зазначив Чубенко.

За його словами, 50-річний водій прийшов до поліції вранці 10 лютого.

"Він визнав причетність до смертельного ДТП, але вважав, що збив тварину або наїхав на якийсь предмет" , — повідомив Чубенко, додавши, що прокуратура в суді наполягатиме на запобіжному заході у вигляді утримання під вартою.

За словами Чубенка, особу загиблого поки що не встановлено, на вигляд йому близько 50 років.