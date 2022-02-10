"Румунське золото": російського посла викликали у МЗС Румунії

Посол Росії в Румунії Валерій Кузьмін був викликаний в МЗС країни через заяви, які він зробив в ході пресконференції з нагоди дня дипломатичного працівника. Зокрема він висловився про систему ПРО в Девеселу, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

У МЗС вказали, що на цій зустрічі державний секретар Румунії зі стратегічних справ Юліан Фота заявив російському дипломату, що комплекс ПРО в Девеселу носить суто оборонний характер, не спрямований проти РФ, призначений виключно для відбиття потенційних атак балістичними ракетами ззовні євроатлантичного простору.

Немає будь-якого "наміру або можливості розміщення в рамках цього комплексу ракет наступального типу".

Також посол РФ у Румунії сказав у середу, всупереч реальності, що тема румунського золотого запасу не фігурує на двосторонньому порядку денному. Державний секретар нагадав, що наступну шосту сесію комісії буде проведено в Румунії відповідно до рішення, прийнятого на п'ятій сесії у листопаді 2019 року. Комісія з вивчення проблем, пов'язаних з історією двосторонніх відносин, включає проблему румунського золотого запасу, переданого до Москви в період Першої світової війни, і який так і не повернули.

Крім того, він зазначив, що подібні публічні виступи, спрямовані на появу помилкових думок у громадськості, "не сприяють проведенню природного діалогу, заснованого на довірі між сторонами", і не ведуть до конструктивних і передбачуваних відносин.