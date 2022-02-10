Україна запропонувала Європі оновити "прошивку" безпеки

Україна пропонує оновити "прошивку" безпеки у Європі. Для цього Київ подав своє стратегічне бачення питання, повідомляє Обозреватель.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на форумі "Україна-Франція" 10 лютого, назвавши три головні елементи для зміцнення безпеки. Його промову наводить сайт МЗС.

Першим елементом є посилення блоків та організацій, таких як Європейський Союз та НАТО, а також їхнє зміцнення за допомогою малих альянсів. Останні, зазначає Кулеба, здатні стати розширенням для ЄС та НАТО, а не на противагу їм.

Міністр також навів кілька прикладів таких малих альянсів – Люблінський трикутник (Україна, Польща, Литва), Веймарський трикутник (Німеччина, Польща та Франція), Славківський трикутник (Чехія, Австрія, Словаччина). За його словами, їхній розвиток дозволить зберегти стійкість.

Другим елементом є санкції, які Кулеба назвав "електрошокером", а також сміливість їх застосовувати.

За словами міністра, навіть коли вдасться врегулювати нинішню кризу, спровоковану Росією, підготовлені нині в ЄС пакети санкцій залишаться готовими і працюватимуть як стримувальний фактор.

Третій фактор – готовність до нових великих амбіцій, частиною яких буде членство України в ЄС та НАТО.

Кулеба пояснив, що наша країна є потенціалом Європи, який здатний вивести її на новий рівень впливу на глобальній арені. А для цього треба подолати страхи та дивитися на це через призму стосунків з Україною, а не з Росією.