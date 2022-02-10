Військова допомога від США - Україна отримала нові Джавеліни

До Києва прибули два літаки з військовою допомогою від США. Зокрема, Україна отримала нові "Джавеліни". Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.

Вага військової допомоги, доставлена сьогодні, становить близько 130 тонн.