США закликали американців терміново покинути України

Держдепартамент США порадив американцям почати негайно їхати з України, використовуючи комерційні чи інші види транспорту, повідомляє Лента.Ру.

"Тим, хто перебуває в Україні, слід виїхати зараз, використовуючи комерційний чи приватний транспорт" , - йдеться у заяві.

Також Держдеп зазначив, що рекомендовано не їздити на Україну нібито через загрозу воєнних дій від Росії, а також через COVID-19. У попередженні зазначається, що влада США не зможе евакуювати співгромадян у разі військових дій, які можуть розпочатися в «будь-який момент».

При цьому раніше рекомендація звучала як «слід задуматися про від'їзд».