Завершилася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

У Берліні завершилася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки", яка тривала майже 9 годин, повідомляє УНІАН.

Як розповіли виданню в Офісі президента, перемовини розпочалися близько 15:30 за київським часом.

Незабаром керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який представляє Україну на зустрічі, проведе брифінг для ЗМІ.

Раніше, 26 січня у Парижі відбулася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Керівник Офісу президента України Єрмак повідомив, що ця зустріч стала кроком вперед до деескалації ситуації навколо українських кордонів.

За його словами, головним результатом зустрічі стала підтримка всіма учасниками "нормандського формату" сталого режиму припинення вогню на Донбасі.

Сторони домовилися про продовження діалогу і проведення наступної зустрічі через два тижні в Берліні.